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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güroymak’ta şiddetli yağış ve su baskınları - BİTLİS

Güroymak’ta şiddetli yağış ve su baskınları - BİTLİS

- Güroymak’ta şiddetli yağış nedeniyle 6 mahallede sel meydana geldi - Mahalle'nin su altındaki görüntüsü - İş makinesi ile kazılan yollar - Araç ve evlerin görüntüleri - Evlerin içinden görüntüler - Zeki Gülelçin konuşması - Rıdvan Gülelçin konuşması Bitlis 'te şiddetli yağış - Güroymak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.İlçede iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.Yağış nedeniyle Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet Mahallelerindeki bazı evleri su bastı.Su kanalarının taşması sonucu yollar zarar gördü.Evini su basan Rıdvan Gülelçin, sular altında kalan eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Gülelçin, yetkililerden yardım istedi.Zeki Gülelçin ise her yağışta benzer sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Evde yatacak yerimiz kalmadı. Suyu tahliye etmeye çalıştık fakat başaramadık." dedi.
Güroymak Belediyesi ekipleri, vatandaşların tahliye edilmesi ve evlerin temizlenmesi için çalışma başlattı.İş makineleri de yollarda çalışma yaptı.

Şiddetli Yağış 

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