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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Güroymak'ta lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşü - BİTLİS

Güroymak'ta lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşü - BİTLİS

- Güroymak Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerin toplanması - Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar öğretmen ve öğrenciler ile hareket etmesi - Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar'ın konuşmasıGüroymak'ta lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşüBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Güroymak ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Fatih Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, maske takarak Kent Meydanına kadar yürüdü.Vatandaşlara hastalık konusunda bilgilendirici broşürler dağıtan öğrencilere çevredekiler de destek verdi.Sancaktutar, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin etkinlikleriyle ses getirdiğini vurgulayan Sancaktutar, "Güzel bir yürüyüş oldu. İlçemizde, insanlarımıza karşı bir farkındalık oluşturdunuz. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

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