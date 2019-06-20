Güroymak'ta kısa film gösterimi - BİTLİS

- Kısa filmi izlemeye gelenler tarafından getirilen kitapların dizilişi - filmi izlemeye gelen Özkan Kızılkaya'nın konuşması - Havin filminin kısa fragmanı - Filmi izleyen Halil Gülmez'in konuşması - İlçede görev yapan Mesut Akbaş'ın konuşması - Öğretmen Keziban Erdem'in konuşması - Emrah Güntaç'ın film hakkında bilgi vermesiGüroymak'ta kısa film gösterimiBİTLİS (AA) - Güroymak ilçesinde bir öğretmen tarafından çekilen "Havin" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı.Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli Türk Dili Edebiyat öğretmeni Emrah Güntaç "Havin" adlı film çekti.Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gösterimi yapılan filmi Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu da izledi.Kısa filmi izlemek isteyenlerden bilet ücreti yerine kitap alındı.Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, filmin çok güzel olduğunu belirterek,"Film güzel çekilmiş ve anlamlı bir konuya temas edilmiş. Yönetmen ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum." dedi. Güntaç ise geçen yıl madde bağımlılığına dikkat çekmek için "Çığlık" isimli kısa film çektiğini ve filmle uluslararası festivallerde finalist olduklarını söyledi.
Bu yıl ise dezavantajlı bireylerin hayatlarına dikkat çekmek için "Havin" adlı kısa filmi 10 kişilik ekiple çektiklerini belirten Güntaç, "Filmi Güroymak ilçesine bağlı Kaleli köyü ve okulunda çektik. Filmimizde küçük ve engelli bir kızın normal hayattaki psikolojisini dile getirmeye çalıştık. Dezavantajlı bir bireyi mutlu etmenin, gönül dünyasına girmenin çok küçük bir davranışla da olabileceğini göstermeye çalıştık." dedi. Öğretmen Keziban Erdem de "Sınırlı imkanlarla gerçekten müthiş bir çalışma olmuş. Yıllardır bu işi yapan profesyonel bir ekip gibi çalışmış. Bu anlamda da mucizeler yarattığını düşünüyorum. Bir farkındalık yarattı. Filmi izledik çok beğendik." diye konuştu. Filmi izlemeye gelen Özkan Kızılkaya da filme ciddi bir emek verildiğini belirtti.
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