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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Güroymak’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor - BİTLİS Haberi

Güroymak’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor - BİTLİS Haberi

- İlçe Merkezinde iş makinesinin geçişi, - İlçe merkezinin yüksek yerden görüntüsü, - İlçe esnaflarından Bilgihan Kanık'ın konuşması, - Vatandaşın aracını temizlemesi, - Esnafların iş yerlerinin önünü temizlemesiGüroymak’ta kar yağışı etkisini sürdürüyorBİTLİS (AA) - Güroymak ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, işlerine ve okula gitmekte olanlar ise zorluk çekti. İlçedeki esnaflar dün iş yerlerinin önünde güneşli havada çaylarını yudumlarken bugün ise kar yağışı ile işyerlerinin önünü temizlediler.İlçe esnaflarından Bilgihan Kanık, memleketimizde yılın ilk karı yağdı. Geçmiş yıllarda bu zaman vaktinde kar çok çok fazla 2 metreye kadar yağmaktaydı. Bu sene Allah’a şükür dün bile dışarda güneşli bir havada oturuyorduk ama bugün hayırlı ve bereketiyle karımız yağmıştır. Memleketimiz her zaman kar ile verim almaktadır bölgemizde dedi.
Devam eden kar yağışı halen etkisini sürdürürken okullar tatil edilmediği görüldü.

İş Makinesi Güneşli Hava Güneşli Kullar Kar Yağışı 

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