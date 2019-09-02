Güreş tutkusu Almanya’dan Türkiye’ye getirdi Haberi

-- Fotoğrafçı Würz ile röportaj

-- Güreşlerden detaylar



( ERZURUM )- Alman fotoğrafçının güreş ilgisi Türkiye’yi gezdiriyor ERZURUM



- Türkiye’ye 10 yıl önce tatile gelen ve Kırkpınar Güreşlerini izledikten sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan Alman fotoğrafçı Axel Würz, güreş tutkusunu müsabakalarda fotoğrafçılık yaparak sürdürüyor. Türkiye'de Kırkpınar Güreşleri'ni izleyince bu spora ilgi duyan ve İstanbul'da yaşamaya başlayan Alman fotoğrafçı Würz, Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen güreş müsabakalarında fotoğrafçılık yapıyor. Alman fotoğrafçının son durağı ise Erzurum’da 6.sı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri oldu. Türkiye’de taşındığından berri yaklaşık 25 güreş müsabakasını fotoğraflayan Würz çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Würz’ün güreşe bu kadar ilgi duymasının sebebi ise genç yaşlarda amatörce bu sporu yapmasından geçiyor. Gençliğinde yaptığı güreşin içinde tutku olarak kaldığı ifade eden Würz, “ Bir internet sitem var çektiğim fotoğrafları orada yayımlıyorum. Takipçilerim bana Art lakabını taktılar. Türkiye’de 15 yıla yakın zamandır yaşıyorum. Gençliğimde az da olsa güreşle amatörce uğraştım. Ama imkanlarım çok olmadığı için sadece tutku olarak kaldı. Vaktim olduğu zaman veya davet edildiğim zaman tüm güreş müsabakalarını takip edip fotoğraflamaya çalışıyorum. İnternet sayfalarımda çektiğim fotoğraflar gayet ilgi görüyor. Uzun bir süredir İstanbul’da yaşıyorum burası adeta ikinci evim olmuş durumda” dedi.



