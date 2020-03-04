-- Eserleri incelemesi



( TİFLİS ) - Gürcü Türkolog Abuladze: “ Başbakanlık arşivi ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde çalışmak benim en büyük hayalim”- “ Türkiye’de olan kütüphaneler ve arşivler o kadar zengin ki bir adamın ömrü yetmez” TİFLİS



- Türk dili ve tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla dünyada tanınan 87 yaşındaki Gürcü Türkolog Tsitsana Abuladze, Türkiye’den yazma eserleri incelemesi için davet gelmesi halinde “Bu en büyük hayalim. Memnuniyetle uçarak gelirim” dedi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirmeye yönelik Gürcistan’da Türkoloji Bölümü kuruldu. Gürcülerin Türkler ile asırlar boyu süre gelen siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanında Gürcü tarihi hakkında birçok bilgi içeren Osmanlıca eserlerin Gürcü bilimine girmesi, Gürcüce yazı ve konuşma dilinde Türkçe kelimelerin bulunması gibi konular bölümün kurulmasında etkili oldu. Yaşamını, Türk dili ve tarihi üzerine yaptığı araştırmalara adayan 87 yaşındaki Gürcü Türkolog Tsitsana Abuladze, 64 yılını verdiği akademik çalışmalarına Gürcistan El Yazmazlar Enstitüsünde devam ediyor. Ülkesinin tarihini yakından bilmek için Türkiye kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ve bu yüzden Türkolog olduğunu ifade eden Abuladze, "Türkolog tesadüfen olmadım. Ortaokulda okuduğum zaman vatanımın olan Gürcistan tarihe meraklıydım. Gürcü tarihi hakkında birçok bilgi içeren Osmanlıca eserlerin Gürcü bilimine girmesi, Gürcüce yazı ve konuşma dilinde Türkçe kelimelerin bulunmasından dolayı Türkolog oldum” dedi.

Başbakanlık arşivi ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde çalışmak en büyük hayali olduğunu ifade eden Abuladze, teklif gelmesi durumunda mutlu olacağını ifade etti.

Abuladze, “Öğrencilerim, Türkiye’ye gidiyor ve oradan da buraya kitaplar geliyor. Genç Türkologlar için yol açık. Türkiye’de üzerinde çalışmak istediğim çok eser var. Tarihimiz hakkında bilgiler var. Başbakanlık arşivi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve başka yerlerdeki kütüphanelerde çalışmak benim en büyük hayalimdi. Çağırılmam durumunda memnuniyetle uçarak gelirim. Çok defa geldim Türkiye’ye ama benim için yeterli değildi. Türkiye’de olan kütüphaneler ve arşivler o kadar zengin ki bir adamın ömrü yetmeyeceğini” söyledi.



Yunus Emre Enstitüsü, Türkoloji Projesi kapsamında Gürcistan'da ilk protokolünü 7 Şubat 2012 yılından İvane Javakhihvili Tiflis Devlet Üniversitesi ile imzaladı. Bu protokolle birlikte iki kurum arasında Türkoloji alanında iş birliği yapılmaya başlandı. Gürcistan'da 6 farklı üniversitede Türkoloji bölümleri bulunuyor. Bunlar İvane Javakhihvili Tiflis Devlet Üniversitesi, Sohumi Devlet Üniversitesi, Gürcistan Üniversitesi, Özgür Üniversitesi, Ahaltike Devlet Üniversitesi ve Akaki Tseretelli Kutaisi Devlet Üniversitesidir.



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