Gürcü bankasından Türk kültür ve turizmine katkı - TİFLİS İzle
- Solo Bank bölümlerinden detaylar - Bank Of Georgia'nin Solo Bölümü Başkanı Çikovani ile röportaj Gürcü bankasından Türk kültür ve turizmine katkı - Ülkenin en büyük bankalarından Bank Of Georgia'nın şubelerinde özel müşteriler için oluşturduğu Solo Bank bölümleri, üç ay boyunca Türk kültürünün simgelerinden lale figürleriyle süslenecek - Bank Of Georgia'nin Solo Bölümü Başkanı Çikovani: - "Önümüzdeki üç ay boyunca müşterilerimize Türk kültür ve turizmini tanıtacağız" - "Solo'nun bu programının amacı turizme meraklı müşterilerimize destek vermek"TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan'ın en büyük bankalarından Bank Of Georgia'nın şubelerinde özel müşterileri için oluşturduğu Solo Bank bölümleri, üç ay boyunca Türk kültürünün simgelerinden lale figürleriyle süslenecek, özel müşterilere Türk mutfağı dersleri verilecek.Ülkede 1994'ten bu yana faaliyet gösteren banka, özel müşterilerine yönelik "ilkbahar kampanyası" kapsamında gelecek 3 ay boyunca Türkiye'nin kültür, turizm ve mutfağını tanıtacak.Türkiye'de de temsilciliği bulunan bankanın Solo Bölümü Başkanı Nino Çikovani, AA muhabirine Türkiye tanıtım kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.Solo'nun bankanın özel müşterilere ek hizmet ile fırsatlar sunmak amacıyla kurulduğunu dile getiren Çikovani, bu hizmetin sadece banka uygulamalarıyla sınırlı olmadığını, turizm ve kültür gibi farklı alanlarda da müşterilerin desteklenmesini amaçladıklarını kaydetti. Çikovani, bankalarının daha önce Almanya, Hollanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İngiltere, İtalya, Avusturya ve Fransa tanıtımları yaptığı bilgisini paylaşarak her ülkenin tanıtım süresinin üç ay olduğunu söyledi.
Solo'nun çıkardığı "Voyager" dergisinin ilkbahar sayısında Türkiye dosyası hazırladıklarını belirten Çikovani, "Türkiye, baharda ayrı güzel. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli kentlerini defalarca ziyaret ettim." dedi. - Türk laleleri bankanın vitrinlerindeSolo bölümlerindeki vitrinlerin yılda 4 kez uzmanlarca süslendiğini ifade eden Çikovani, "Bu sefer vitrinlerimiz Türk laleleriyle süslendi. Bunun da ayrı bir önemi ve anlamı var. Belki çok sayıda kişi bunu bilmez ama laleler ilk kez Amsterdam'a Türkiye'den götürülmüş." diye konuştu. Çikovani, dergi ekibinin Türkiye'yi ziyaret ederek turizm destinasyonları hakkında edindiği bilgileri tanıtım yazılarında özel müşterilerle paylaştıklarını dile getirerek "Önümüzdeki üç ay boyunca müşterilerimize Türk kültür ve turizmini tanıtacağız." ifadesini kullandı.Türk turizminin tanıtılmasının yanı sıra Türk mutfağıyla ilgilenen müşterilere dersler vereceklerini anlatan Çikovani, "Solo'nun bu programının amacı turizme meraklı müşterilerimize destek vermek." dedi.