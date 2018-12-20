Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gürcistanlı hırsızlık zanlıları polisin takibinden kaçamadı... Hırsızlar kamerada

Gürcistanlı hırsızlık zanlıları polisin takibinden kaçamadı... Hırsızlar kamerada

- Zanlılardan görüntü

Televizyon Ziynet Eşyası Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-- Kamera görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da 9 adreste hırsızlık gerçekleştiren Gürcistan uyruklu zanlılar, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Ankara'nın lüks semtlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 evde yaşanan hırsızlıkla ilgili Gürcistanlı P.S. ile O.T.’nin kimliklerine ulaştı. Şahısların saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından, hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden çaldıkları belirlenen laptop, tablet, televizyon, ziynet eşyası ve paralar sahiplerine teslim edildi. Şahısların Gürcistan’da da birçok hırsızlık olayına karıştıkları için arandığı tespit edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı