Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gürcistan uyruklu kadının boğularak öldürülmesi - ANTALYA

Gürcistan uyruklu kadının boğularak öldürülmesi - ANTALYA

- Şahısın asayiş şubeden çıkarılması detay - Asayiş şubeden detaylar Gürcistan uyruklu kadının boğularak öldürülmesi - Katil zanlısı otobüs terminalinde gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 61 yaşındaki Katevan Katamadze'nin Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.İlçedeki yaklaşık 100 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının 61 yaşındaki emekli bekçi M.K. olduğunu tespit etti.Polis ekipleri, şüpheliyi Antalya Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.Evli ve 3 çocuk babası zanlının, Katamadze ile Ali Çetinkaya Caddesi'nde yürüyüş yaparken tanıştığı, aralarında çıkan tartışma sırasında kadını iple boğduğu iddia edildi.Sinan Mahallesi'nde 6 gün önce bir apartmanın 5'inci katından kötü kokular geldiğini belirten bina sakinleri, polisten yardım istemişti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Katamedze'yi boğularak öldürülmüş halde bulmuştu.

Polis Otobüs Terminali Kamera Amed Katil Zanlısı 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı