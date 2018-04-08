Gürcistan uyruklu baba oğula silahlı saldırı: 1 ölü

-yerdeki ceset

-polisler

-detaylar

-cesedin kaldırılması

-görgü tanığının konuşması

-Ölen şahsın fotoğrafı

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-kafe klasrüne geçiliyor



( ANTALYA )- Gürcü baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı ANTALYA



- Antalya’nın Kemer ilçesinde oturan Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze (60) ve oğlu Giga Giorkhelidze (27), kar maskeli ve silahlı kişiler tarafından sokak ortasında kurşunlandı, baba olay yerinde yaşamını yitirirken oğlu da bacağından yaralandı. Polis olay yerinden 20 AG 455 plakalı beyaz otomobille kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre Aslanbucak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki binada 3 arkadaşıyla birlikte yaşamakta olan 60 yaşlarındaki Gürcistan vatandaşı Gaioz Giorkhelidze , oğlu Giga Giorkhelidze ile birlikte evine giderken, saat 19:00 sıralarında yanlarına yanaşan 20 AG 455 plakalı beyaz renkli otomobilden, kar maskeli olduğu ileri sürülen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başından ağır yaralanan Gaioz Giorkhelidze olay yerinde yaşamını yitirirken, bacağından yaralanan oğlu Giga Giorkhelidzeözel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, maktülün oturduğu belirtilen binanın güvenlik kamerası görüntülerini alırken, binada bulunan 1 kişiyi ifadesini almak üzere Emniyete götürdü. Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Şükrü Özbey, sesler duyduklarını, dışarı çıktığında başından vurulmuş halde bir kişiyi kaldırımda yaralı yatarken gördüklerini ancak bir süre sonra hayatını kaybettiğini anlattı. Özbey, maktülün oturduğu binada çok sayıda kişi olduğunu ancak olaydan sonra hızla uzaklaştıklarını ileri sürdü. Polisin çok sayıda kişinin ifadesine başvurduğu soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden Gaioz Giorkhelidze’nin cenazesi önce Kemer Devlet Hastanesi Borguna, oradan da otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

