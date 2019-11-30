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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçirildi

Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçirildi

Tırda ele geçirilen uyuşturucunun görüntüsü

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti 

-Gözaltına alınan 3 kişinin polisler arasında yürümesi
-Adliye binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Narkotik Şube Yazısı
-Adliye dış görüntüsü
-Ele geçen uyuşturucunun fotoğrafları

( SAMSUN )- Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi SAMSUN

- Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu kara yolunda yapılan operasyonda Gürcistan'dan İstanbul'a giden Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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