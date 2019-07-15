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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Gürcistan-Ermenistan Sınır Kapısı Radyoaktif Madde Ele Geçirildi

- Gürcistan-Ermenistan Sınır Kapısı Radyoaktif Madde Ele Geçirildi

-Gürcistan-Ermenistan sınır kapısı

Radyoaktif Madde Radyoaktif Hapis Cezası Toryum Sınır Kapısı 

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( TİFLİS ) - Gürcistan-Ermenistan sınır kapısı radyoaktif madde ele geçirildi TİFLİS

- Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakhlı köyündeki Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında, Rusya’ya radyoaktif madde taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında bir Ermeni vatandaşı M.Militos'un kendisine ait olan minibüsün içinde dört toryum maddesi taşıdığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Toplam ağırlığı 71.63 kg olan kutuyu kontrol ederken, nükleer bir madde olan radyoaktif “Toryum 232” izotopu bulundu. Bu madde insan hayatı ve sağlığı için tehlikelidir” denildi. Ermenistan vatandaşının 5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
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