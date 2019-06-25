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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Gürcistan'daki protestolar devam ediyor - TİFLİS

Gürcistan'daki protestolar devam ediyor - TİFLİS

- Protestolardan detayGürcistan'daki protestolar devam ediyorTİFLİS (AA) - Gürcistan'da geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günkü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor. Tiflis 'in Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento binası karşısında akşam bir araya gelen binlerce kişi, hükümetin protestocuların talep ettiği gibi 2020'de düzenlenecek genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar vermesinin yeterli olmadığını, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini bir kez daha yineledi. Tiflis 'te 21 Haziran'da parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından İçişleri Bakanını sorumlu tutan gruptakiler, bakanın istifa etmesi ve gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması taleplerini tekrar etti.Parlamentonun çevresinde (TSİ) 24.00'de insan zinciri oluşturan gruptakiler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere dağıldı. - Protestolar sonucu seçim sistemi değiştiGürcistan hükümeti, Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis 'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını bugün kabul etti. - Parlamento Başkanı istifa ettiProtestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine dönmüştü. - Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Genel Seçimler Seçim Sistemi Milletvekili Parlamento İnsan Zinciri 

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