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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Gürcistan'daki maden kazası - Bir günlük yas ilan edildi - TİFLİS

Gürcistan'daki maden kazası - Bir günlük yas ilan edildi - TİFLİS

- Cumhurbaşkanlığı Sarayından genel görüntüler - Bayrağın yarıya indirilmesinden detaylar - Kömür ocağındaki kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildiTİFLİS (AA) - Gürcistan 'ın Tkbiluli kentindeki Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildi. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün meydana kazada ölen madenciler için bir günlük yas ilan edildiği ve ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.Kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık binası, Parlamento binası, bakanlıklar ve resmi kurumlardaki bayraklar yarıya indirildi.Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 6 madenci yaşamını yitirmiş, 3 madenci ağır yaralanmıştı.

Kömür Ocağı Bakanlık Yazılı Açıklama 

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