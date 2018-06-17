--Tiflis Büyükelçiliği İçi

--Oy kullanmalar

--Seçim Komisiyonu

--Detaylar

-- Burak Bahçeci Röportaj

--T.C Vatandaşları ile Röportaj



( TİFLİS ) - Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlar sandık başında TİFLİS



- Gürcistan’da yaşayan Türk vatandaşlar, Türkiye’deki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Büyükelçilikte ve Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum’daki başkonsoloslukta yerel saatle sabah 09:00’dan (TSİ: 08:00) itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemleri akşam saat 21:00’e kadar devam edecek. Oy kullanan vatandaşlardan Rana Pektaş, “Gürcistan’dayız, bütün arkadaşlar oylarımızı kullanmaya geldik. Büyük bir rahat huzurluk içerisinde olduklarını söyleyerek, Bütün yöneticilerimize teşekkür ediyoruz, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Kendi serbest irademizle gelip oylarımızı kullandık” şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş Yakup Yılmaz ise, “Vatandaşlık görevimizi yaptık, hiç bir baskı her hangi bir şey yok. Oyumuzu kullandık İnşallah Türkiye için en hayırlısı neyse o olur” dedi.

Türkiye Büyükelçiliği üyesi ve Sandık Kurulu Başkanı Burak Bahçeci ise İhlas Haber Ajansı



’ya yaptığı açıklamada, “Tiflis Büyükelçiliğimizde 24 Haziran’da ülkemizde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekilliği genel seçimleri için oy kullanma işlemleri 17 Haziran günü sabah Tiflis saati ile 09:00’da başladı.

Aynı zamanda Batum başkonsolosluğumuzda da oy verme işlemleri devam ediyor saat 09:00’dan bu yana akşam 21:00’a devam edecek” diye konuştu.

Bahçeci, büyükelçililikte kayıtlı 920, Batum Başkonsolosluğumuzda ise 881 seçmen olduğunu belirterek, “Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olan her vatandaşımız gelip oylarını kullanabilirler” dedi.



