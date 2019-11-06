- Gürcistan’da ‘Türkiye rüzgarı esecek

-Müze Müdürünün konuşması

-Oğuzhan Yüksel’in konuşması

-Detay

-Ali Oğuzhan Yüksel ile röportaj

-Celal Uludağ ile röportaj



( TİFLİS ) TİFLİS



- Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te “Göbeklitepe” adıyla Türkiye haftası düzenlenecek. Etkinlikte Göbeklitepe’nin tanıtılmasının yanı sıra geleneksel Türk lezzetleri de yer alacak. Türkiye’de 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak ilan edilmesiyle Tiflis Yunus Emre Enstitüsü tarafından Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 6-9 Kasım tarihlerinde çeşitli etkinliklerle Türkiye haftası düzenlenecek. Gürcistan Milli Müzesi’nde düzenlenen etkinliğin ilk gününe Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği müsteşarı Onur Sevim, Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze, arkeolojiler, öğretmenler, profesörler, hocalar ve öğrenciler katıldı.

Genel Müdür Davit Lortkipanidze etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Göbeklitepe hepimiz için ortak bir değerdir. İki ülke arasındaki dostluğun yanı sıra ortak değerlerimiz de mevcuttur. Göbeklitepe’nin anlatılması ve aynı zamanda Tiflis’te Türkiye haftasına yönelik çeşitli etkinlikleri düzenlendiği için Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliğine ve Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür etmek isterim” dedi.

Tiflis YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında, “Ülkelerimizin sahip olduğu değerleri birbirine tanıtması, geleceğe doğru birlikte adım atması çok mühimdir. Gürcistan yönetimine ve Gürcistan Milli Müzesi'ne yardımcı oldukları için teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı. Etkinlikte yöresel lezzetler, Türk ezgiler ve Göbeklitepe sergisi yer alacak YEE Tiflis Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel Tiflis’te düzenlenecek olan Türkiye haftasının ayrıntılarına ilişkin ise “Türkiye Büyükelçiliği ve YEE’nin organizatörlüğü ile Gürcistan’da Türkiye haftası kapsamında geleneksel Türk yemekleri ve lezzetleri ikramımız olacak. Genel bir Türk çelist ustasımız ‘Anadolu Ruh’u konseri verecek. Türk şerbetleri ikramımız olacak. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu’yu anlatan Göbeklitepe’nin de bulunduğu sergimiz olacak. Göbeklitepe’yle bağlı sergimiz olacak” İfadelerini kullandı Göbeklitepe Arkeoloji Kazıları Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ ise, Göbeklitepe’nin Gürcistan’da anlatılmasının amacının dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’yi daha yakından anlatabilmek olduğunu söyledi.



Uludağ, “Göbeklitepe 2018 yılından UNESCO’nun dünya mirası listesine girdi ve dünyada bilinen bir yer. Göbeklitepe insanlarda çok bir merak uyandırıyor zaten bugünkü konferansımızda da katılımcıların ilgilisi çok fazlaydı ve çok güzel sorular geldi. Katılımcıların bir çoğu hatta Göbeklitepe’ye geleceklerini ifade ettiler. Bu tarz konferanslarla bizim amacımızda Türkiye’yi, Şanlıurfayı ve Göbeklitepeyi tanıta bilmektir ve bu insanlar o yere gelmelerini sağlaya bilmektir” diye konuştu.





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