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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gürcistan'da Türkiye Haftası'na doğru - TİFLİS

Gürcistan'da Türkiye Haftası'na doğru - TİFLİS

- Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze ile röportaj - YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel'in açıklamaları - Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze: - "Bu tür etkinlikler iki ülkenin sahip olduğu değerleri ve zenginliklerini birbirine tanıtması ve geleceğe doğru ortak adım atması için çok önemli" - YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel: - "Gürcü ve Türk halkının birbirini daha yakından tanıması ve dostlukların daha fazla artması için bu tarz kültürel etkinliklerin yapılması çok mühim"TİFLİS (AA) - Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze, Tiflis 'te yarın başlayacak Türkiye Haftası'nın önemine işaret ederek "Bu tür etkinlikler iki ülkenin sahip olduğu değerleri ve zenginliklerini birbirine tanıtması ve geleceğe doğru ortak adım atması için çok önemli." dedi.
Türkiye Haftası hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Lortkipanidze, daha önce de Türkiye ile ortak etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, bu etkinliğin iki ülkenin kültürünün daha yakından tanıtılması için önemli olduğunu kaydetti.
Lortkipanidze, Türkiye Haftası'nın Milli Müze'de yapılacak törenle başlayacağını dile getirdi.Bu kapsamda Türkiye ve Gürcistan'da birçok noktada devam eden arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin görüşmeler yapılacağını söyleyen Lortkipanidze, "Bu tür etkinlikler iki ülkenin sahip olduğu değerleri ve zenginliklerini birbirine tanıtması ve geleceğe doğru ortak adım atması için çok mühim." ifadesini kullandı.Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel de 2019'un Göbeklitepe Yılı olduğunu hatırlatarak, bu etkinlikte Göbeklitepe'nin tanıtımını da yapacaklarını kaydetti.
Türkiye ile Gürcistan'ın siyasi, kültürel, ticaret ve ekonomik gibi çeşitli alanlarda başarılı iş birlikleri yaptığını belirten Yüksel, "Gürcü ve Türk halkının birbirini daha yakından tanıması ve dostlukların daha fazla artması için bu tarz kültürel etkinliklerin yapılması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Tiflis 'te yarın başlayacak ve 9 Kasım'a kadar devam edecek Türkiye Haftası kapsamında Göbeklitepe Konferansı, Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi, Çellist Uğur Işık'ın "Anadolu Ruhu" konseri, geleneksel Türk lezzetleri ikramı, Türk mutfağı atölyesi gibi etkinlikler düzenlenecek.

Arkeolojik Kazı Muhabir Arkeoloji 

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