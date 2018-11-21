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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gürcistan'da Türk TIR şoförlerinin çilesi bitmiyor

Gürcistan'da Türk TIR şoförlerinin çilesi bitmiyor

Tır kuyrukları

Polis Akalan Gesi Sınır Kapısı Saldırı 

-Olayı anlatan tır şoförleri

( RİZE )- Taşlı saldırıya uğrayan tır şoförleri o anları cep telefonlarından çektikleri görüntüler ile anlattı RİZE

- - Rusya’dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan nakliye tırları Rusya sınırından Gürcistan’a girdikten 10 kilometre sonra eski adı ile 'Kazbegi' yeni adı ile ise ’Stepantsminda’ bölgesinde yakalandıkları kar nedeniyle bir süredir mahsur kalırken, yolun açılmasına rağmen Türk tırları için bölgede sorunun sürdüğü öğrenildi. Türk tır şoförlerinin iddiasına göre, Rusya ile Gürcistan arasındaki sınır kapısından Ermenistan, Rusya ve Gürcistan plakalı araçların geçişine izin verilmesine rağmen Türk plakalı tırların geçişine yine izin verilmedi. Kendilerinden rüşvet istendiğini iddia eden Türkiye Plakalı tır şoförleri, istenilen parayı vermelerine rağmen Gürcistan plakalı tırların şoförleri tarafından taş ve sopalarla saldırıya uğradıklarını dile getirdiler. Bölgede bulunan tır şoförleri oluşan uzun kuyrukları cep teelefonları ile kayıt altına alarak saldırı anlarını anlatırken, saldırıya uğrayan tırlardan birinin şoförü olan Seyfi Ayar “Dün akşam 6 sularında önümüzde bulunan 20 araç, bunlar Gürcü, Rus, Ermeniler'e ait araçlar sollamaya çıktılar, bizler de peşlerinden çıktık. Biz olayın kaynağını yerinde görmek istedik. Gittiğimizde polisler, sigortacılar, taksiciler olayı rant yapmışlar. Buradaki rantta her araç başına 2 bin, 3 bin Ruble araçlardan para toplandığını duyduk. Biz de araçların peşinden çıktıktan sonra bizden de bu parayı istediler ve istenilen parayı biz de verdik. Verdiğimiz halde Gürcistan plakalı araçların şoförleri bizim araçları taşladılar. Kendileri de aynı işi yapmalarına rağmen bizim aracı taşlayarak ‘Siz neden buraya geliyorsunuz, burası bizim kapımız’ diye bize ithamlarda bulundular. Bunları polis gördü ve ağzını açıp hiçbir laf konuşmadı” ifadelerini kullandı.
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