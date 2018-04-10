- Gürcistan'da Türk-İslam sanatları tanıtıldı

--Büyükelçi resimleri izlemesi

--Katılımcıların resimleri izlemesi

--Detaylar

--Büyükelçi Yazgan konuşması

--YEE Koca konuşması



( TİFLİS ) TİFLİS



- Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alan Ivane Javahişvili Üniveristesi’nde Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatları; minyatür, ebru, tezhip, hat, ipek halı eserleri tanıtıldı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alan Ivane Javahişvili Üniveristesi’nin resim salonunda kültür ve sanat zenginliklerine sahip olan Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatları; minyatür, ebru, tezhip, hat, ipek halı gibi alanlardaki eserler tanıtıldı Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tiflis Devlet Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (BUSMEK) hazırladığı ürünler sunuldu. Sergiyi ziyaret edenlerin arasında ise Gürcistan’daki Türkiye Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan Büyükelçisi Dursun Hasanov, devlet memurları, topluluk üyeleri, din temsilcileri, gazeteciler, Türk ve Gürcü öğrenciler yer aldı Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan yaptığı açıklamada, düzenlenen serginin çok etkileyici olduğunu belirterek, tezhip, çini, ipek halı, ipekçilik sanatlarından çok güzel örnekler olduğunu kaydetti.

Yazgan, serginin amacının, Türk kültürünü, Bursa’yı, Bursa Belediyesinin sürdürdüğü halk için, toplum için yapılan hizmeti, fırsatları tanıtmak olduğunu vurguladı. Tiflis YEE Müdürü Selçuk Kürşad Koca ise, “Bugün Türk-İslam sanatları sergisindeyiz. Türkiye ile Gürcistan arasındaki kültürel işbirliğinin bir adım öteye geçmesi adına Türkiye’deki kültürel birikimin bir yansıması olarak bugün görmüş olduğunuz Türk-İslam sanatlarının çeşitli dallarında birçok eserle bugün Gürcistanlı sanatseverlerle buluştu” dedi.

Koca, çok mutlu olduklarını ifade ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sergiye çok büyük destek verdiğini aktardı.

