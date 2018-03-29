Gürcistan'da turistlerin uğrak yeri: Kuru Köprü - TİFLİS İzle
- Bit pazarından detaylar - Pazarcı Natela Sikharulidze ile röportaj - Tsitso Sabaşvili ile röportaj - Turist Anna ile röportaj - Ressam olarak çalışan Giorgi Çigogidze ile röportaj Tiflis 'te turistlerin uğrak yeri: Kuru Köprü - Gürcistan'ın başkenti Tiflis ’te antika meraklısı turist ve koleksiyoncuların uğrak yeri Kuru Köprü yüzlerce aileye geçim kapısı oldu - Kuru Köprü'de örgü ören Sikharulidze: - "Elbette birçok ülkeden insanlar geliyor. Türkiye'den gelen çok turist var. Türkler genelde eşarp satın alıyor"TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan’ın başkenti Tiflis 'te 1850'li yıllarda İtalyan mimar Giovanni Scudieri tarafından inşa edilen Kuru Köprü antika meraklıları ve koleksiyoncular başta olmak üzere bolca turist çekerken çok sayıda kişiye de ekmek kapısı oldu.Sovyetler Birliği'nin 1990'lı yılarda dağılması sonrası ikinci el eşyaların satıldığı merkez haline gelen Kuru Köprü'de tezgahlar zamanla çeşitlendi. Tiflis 'in merkezindeki köprüde antika eşyalardan mücevherlere, askeri rozetlerden heykellere, tarihi afişlerden çay ve kahve setleri ve yemek takımlarına ve hatta kılıç koleksiyonlarına kadar birçok ürün bulmak mümkün.Kuru Köprü'de 4 yıldır ördüğü eşarp ve kıyafetleri satan Natela Sikharulidze, en büyük müşterilerinin Türkler olduğunu anlattı."Elbette birçok ülkeden insanlar geliyor. Türkiye'den gelen çok turist var. Türkler genelde eşarp satın alıyor." diyen Sikharulidze, ürünler için kullandığı merinos yününü Türkiye'den getirttiğini söyledi.
Bir diğer örgücü Tsitso Sabaşvili ise, "Bu köprü sadece benim için değil, burada yüzlerce aile için tek gelir kaynağı. Ailem bu köprü sayesinde geçiniyor." dedi. Kuru Köprü'de tablolarını pazarlayan Giorgi Çigogidze de ise "Sonuçta geçinmem gerekiyor, burada çalışmaya karar verdim. Sürekli yeni tablolar çizmek gerekiyor, başka türlü rekabet etmek mümkün değil. Artık 62 yaşındayım, yurt dışında çalışmak, çeşitli yerlere gitmek yerine burada çalışmayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.