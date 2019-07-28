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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Gürcistan'da trafik kazası: 6 ölü - TİFLİS

Gürcistan'da trafik kazası: 6 ölü - TİFLİS

- Gürcistan 'da trafik kazası - 6 ölü - Kurtarma çalışmaları Gürcistan 'da trafik kazası: 6 ölüTİFLİS (AA) - Gürcistan 'ın Kakheti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan Acil Durumu Yönetimi Hizmeti İdaresinden yapılan açıklamada, Kakheti bölgesine bağlı Telavi ilçesindeki Pşaveli - Omalo otoyolunda bir kamyonun dereye düşmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk olduğu belirtilirken, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Hastane Trafik Kazası Bild Gesi 

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