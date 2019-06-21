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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Gürcistan’da tansiyon dinmiyor - Gürcistan’da binlerce kişi Parlamento binası önünde toplandı

- Gürcistan’da tansiyon dinmiyor - Gürcistan’da binlerce kişi Parlamento binası önünde toplandı

protestolardan görüntüler

( TİFLİS ) - Gürcistan’da tansiyon dinmiyor- Gürcistan’da binlerce kişi Parlamento binası önünde toplandı TİFLİS

Protesto Çatışma Hükümet Parlamento Hükümet Karşıtı 


- Rusya heyetinin Gürcistan Parlamentosu’nda oluşturduğu koltuk krizi sonrası binlerce Gürcistan vatandaşı yine parlamento binası önünde toplanarak hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Gürcistan Parlamentosu’nda gerçekleşen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu’nda, oturuma liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması sonucu yaşanan kriz sonrası başlayan protestolar ikinci gününde de devam etti. Hükümetin tavrını eleştiren binlerce Gürcistan vatandaşı yine parlamento binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.
İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifasını isteyen eylemciler bunun 3 saat içerisinde yapılmaması halinde eylemelerini tüm ülke geneline yayacaklarını belirtti.
Göstericiler dün polisle yaşanan çatışmalar sonrası gözaltına alınana herkesin de serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.


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