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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gürcistan'da Rus heyetine protesto - TİFLİS

Gürcistan'da Rus heyetine protesto - TİFLİS

- Gürcistan'da Rus heyetine protesto - Gösteriden detaylar - Polis müdahalesi - Yapılan açıklamalardan detaylar Gürcistan'da Rus heyetine protesto - Gürcistan'da binlerce kişi Tiflis’te devam eden 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetinin katılmasını protesto etti - 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi geçici olarak durdurulurken, Rus heyeti Tiflis'ten ayrılmak zorunda kaldıTİFLİS (AA) - Gürcistan'da binlerce kişi Tiflis’te devam eden 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine Rus heyetinin katılmasını protesto etti.Tiflis’te açılışı dün yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov başkanlık yaptı.Tiflis'teki parlamento binasında düzenlenen asamblede Gavrilov'un Gürcistan Parlamentosu Başkanlığı koltuğundan oturuma hitap etmesine, Avrupalı Gürcistan ile Birleşik Ulusal Hareketi'nin milletvekilleri tepki gösterdi.Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini ifade eden muhalefet milletvekilleri, Gavrilov ve Rus heyetinin salondan ayrılmasını talep ederek oturumun devam etmesini engelledi. Olay sonucu Rus heyeti parlamento binasından ayrılarak kaldığı otele geçti.Parlamento binasının dışında Rus heyetini protesto eden bir grup vatandaş ise Rus milletvekililerin kaldığı otelin karşısına gelerek heyetin ülkeden ayrılmalarını talep etti.Otelin çevresinde yoğun güvenlik önemlerini alan Gürcistan güvenlik güçleri, Rus heyetinin otelden ayrılmasını sağladı. Rus heyeti asamble bitmeden Tiflis'ten ayrılmak zorunda kaldı. - Binlerce kişi sokağa çıktıRus milletvekili Sergei Gavrilov'un sabah saatlerinde parlamentoya hitap etmesine tepki gösteren binlerce vatandaş Tiflis'te parlamento binası önünde topladı.Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların organize ettiği gösteride konuşan protestocular, Gürcistan hükümetini Rusya'ya karşı etkisiz politikasını sürdürmekle suçlayarak Parlemento Başkanı, İçişleri Bakanı ve asambleyi organize eden herkesi istifaya çağırdı.Gösteride, bazı siyasi konularda aynı görüşe sahip olmayan gruplar arasında arbede de yaşandı.Başkent gibi ülkenin çeşitli kentlerinde Rus heyetine tepki göstermek amacıyla protestolar düzenlendi.
Bu arada, Gavrilov'un 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne oturum başkanı olarak hitap etmesine Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı Mamuka Bakhtadze, yurt dışında resmi temaslarda bulunan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze de tepki gösterdi.

Güvenlik Güçleri Yurt Dışı Siyasi Parti Sivil Toplum Milletvekili 

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