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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Gürcistan'da Protestolar İstifa Getirdi - Meclis Başkanı Kobakhidze İstifa Etti

- Gürcistan'da Protestolar İstifa Getirdi - Meclis Başkanı Kobakhidze İstifa Etti

Perşembe gecesi protesto detayları

( TİFLİS ) - Gürcistan'da protestolar istifa getirdi- Meclis Başkanı Kobakhidze istifa etti TİFLİS

Meclis Başkanı Protesto Çatışma Genel Kurul Milletvekili 


- Gürcistan Meclis Başkanı Irakli Kobakhidze, dün akşam bir Rus milletvekilinin mecliste konuşma yapması üzerine meclis binası önünde düzenlenen protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.
Rus Milletvekili Sergey Gavrilov Gürcistan Meclisinde misafir olarak bir konuşma yapmış, Gürcü halkı öfkelenerek, meclis binasına girmeye çalışmıştı. Halk ve polis arasındaki çatışmalarda ise 39’u polis 70 kişi yaralanmıştı. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, yaşanan krize karşı adım atıldığını, Meclis Başkanı Irakli Kobakhidze’nin görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yasalara göre yeni meclis başkanının 14 gün içinde seçilmesi gerekiyor. Seçimlerde favori isim ise iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin muhtemel adayı Archil Talakvadze. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te dün açılışı yapılan Ortodoks Parlamentolararası Meclisi (IAO) genel kurulunda konuşan Rusya Milletvekili Gavrilov, Gürcistan’da hukuksuz ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin tarafsızlığını savunmasıyla tanınıyor. Kobakhidze, 18 Kasım 2016’da göreve gelmişti.
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