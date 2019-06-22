Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede - TİFLİS

Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede - TİFLİS

- Yaşanan arbededen detayGürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede - Tiflis 'te dün başlayan gösteriler bugün akşama kadar ertelendiTİFLİS (AA) - Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis 'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak dün başlayan protesto gösterileri sabah saatlerinde geçici olarak durduruldu ve akşama kadar etlelendi.Sabah saatlerine kadar süren gösterideki protestocular, dün parlamento binasına girmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucu gözaltına alınan 305 kişinin serbest bırakılması, aynız zamanda İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini talep etti.Diğer yandan sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimine vatandaşlar sert bir tepki gösterdi. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedenin sonucu gözaltına alınan kişi polis aracından serbest bırakıldı.Binlerce kişinin katıldığı gösteri gece yarısından sonra yavaş yavaş sona ermeye başladı.
Sabah saatlerinde ise parlamento binası karşısında yüzlerce genç protestocu nöbet tutmaya ve bu akşam düzenlencek protesto için hazırlık yapmaya başladı.
- Parlamento Başkanı istifa ettiProtestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze gün içinde istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine döndü.Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Polis Aracı Güvenlik Güçleri Toplantı Milletvekili Parlamento 

İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı