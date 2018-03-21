-Bakanlar çay içiyor

-Detaylar

-Nevruz ateşi

-Grigol Nemsadze konuşma

-Bakan Ketevan Tsixelaşvili konuşma

-Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan konuşma

-TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı konuşma



( TİFLİS ) - Gürcistan’da Nevruz coşkuyla kutlandı TİFLİS



- Nevruz, Gürcistan’da Azerbaycan Türkleri tarafından coşkuyla kutlandı. Baharın habercisi olarak adlandırılan Nevruz, Gürcistan'ın güneydoğusundaki Kvemo Kartli bölgesinde bulunan ve Azerbaycanlıların çoğunlukla yaşadığı Marneuli kentinde Azerbaycan Türkleri tarafından coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, Azerbaycan'dan gelen ünlü sanatçılar, Gürcistan ve Azerbaycan’na özgü yöresel dans gösterileri gerçekleştirildi.

Yöresel kıyafetli sanatçıların müzik ve dans gösterileri yaptığı kutlamada, Nevruz'un simgelerinden Köse ve Keçel'in yumurta tokuşturması ve atışmaları ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılan konuklar Nevruz hakkında bilgilendirildi. Gürcistanlı bakanlar semaver çayı içti, yumurta tokuşturdu, şekerbura ve baklavanın tadına baktı ve ardından Nevruz ateşi yakıldı. Nevruz etkinliğinde konuşma yapan Kvemo-Kartli Bölge Valisi Grigol Nemsadze, Nevruz ve baharın gelişi vesilesiyle toplanan vatandaşları tebrik etti. Ardından Bölge Valisi Nemsadze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'nin tebrik mesajını okudu. Gürcistan'ın Barış ve Vatandaş Beraberliği Bakanı Ketevan Tsixelaşvili yaptığı açıklamada, “Azerbaycanlı vatandaşlarımız bayramını tebrik ediyorum. Çok güzel bir bayramı kutluyorlar. Ailelerine bereket ve mutluluk diliyorum. Onların uğuru bizim uğurumuzdur” dedi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, “Nevruz bayramına ilişkin, Azerbaycan halkının, dost Türk halkının ve hepimizin Nevruz bayramı kutlu olsun. Bugün Nevruz pilavını yedik, Nevruz ateşini yaktık. Gürcistan’da dostların kardeşlerin arasında olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı ise binlerce insanın burada baharın gelişini kutladığını ifade ederek, "Önümüzdeki yıllarda TİKA olarak bizde burada bu tür kültürel programların içerisinde yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Gürcistan hükümeti tarafından düzenlenen etkinliğe Gürcistan'ın Barış ve Vatandaş Beraberliği Bakanı Ketevan Tsixelashvili, Kvemo-Kartli bölge valisi Grigol Nemsadze, Gürcistan Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanı Sozar Subari, Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Zurab Alavidze, Gürcistanlı parlamento üyeleri, Kvemo-Kartli Bölge Valisi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca’nın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.



