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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gürcistan'da nevruz coşkusu - TİFLİS

Gürcistan'da nevruz coşkusu - TİFLİS

- Kutlamadan detaylar - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın açıklamasıTİFLİS (AA) - Gürcistan 'ın Marneuli kentinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.Azerbaycanlıların çoğunlukla yaşadığı Marneuli'deki nevruz kutlamalarına, Gürcistan Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanı Sozar Subari, Gürcistan Barış ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Ketevan Tsikhelaşvili, Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Zurab Alavidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca da katıldı.
Etkinlikler kapsamında tiyatro ve dans gösterileri düzenlendi, Gürcü ve Azerbaycanlı sanatçılar konser verdi, ayrıca davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Yazgan, dünyada nevruzu kutlayan herkesin bayramını tebrik ederek, "Hepimizin Nevruz Bayramı kutlu olsun. Gürcistan 'da kardeşlerin arasında olmaktan çok mutluyuz." dedi.
Öte yandan Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile Başbakan Giorgi Kvirikaşvili de nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kutlay Nevruz Kutlamaları Muhabir Nevruz 

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