Gürcistan'da Maarif Okulları uzaktan eğitime geçti - TİFLİS
- Uzaktan eğitimlerden görüntüler - TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş ile röportajTİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis 'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, Kovid - 19 nedeniyle okulların 1 Nisan'a kadar tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime başladı. TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında eğitim faaliyetlerine uzaktan eğitim metoduyla devam ettiklerini belirtti.
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