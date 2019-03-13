Gürcistan'da kaçak uranyum ele geçirildi  - TİFLİS

- Operasyondan görüntüler - Gürcistan Güvenlik Dairesi Özel Soruşturma Uzmanı Savle Motiaşvili'nin konuşmasından detaylarGürcistan'da kaçak uranyum ele geçirildi - Kobuleti kentinde radyoaktif Uranyum - 238 izotopu içeren nükleer madde satma hazırlığındaki 2 kişi yakalandı - Maddenin yaklaşık 3 milyon dolara satılacağı belirtildiTİFLİS (AA) - Gürcistan'da Uranyum - 238 izotopu içeren nükleer madde satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.Gürcistan Güvenlik Dairesi Özel Soruşturma Uzmanı Savle Motiaşvili, düzenlediği basın toplantısında, Kobuleti kentinde kaçak yollardan uranyum satma hazırlığındaki 2 kişinin yakalandığını söyledi.
Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşları Goça. G. ve Roman. K'nin yanında radyoaktif Uranyum - 238 izotopu içeren nükleer madde bulunduğunu belirten Motiaşvili, maddenin yaklaşık 40 gram ağırlığında olduğunu dile getirdi.Motiaşvili, gözaltına alınan kişilerin nükleer maddeyi 2 milyon 800 bin dolardan satmayı planladıklarını da dile getirdi.
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