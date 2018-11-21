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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gürcistan'da devlet okulunda seçmeli Türkçe dersi - TİFLİS

Gürcistan'da devlet okulunda seçmeli Türkçe dersi - TİFLİS

- Öğretmenlerin sınıfa gelişi - Öğrencilerden detaylar - Öğrencilere Türkçe ders kitaplarının dağıtılması - Türkçe eğitim görüntüleri - Okulun müdürü Paata Çorgolaşvili'nin açıklamasıGürcistan'da devlet okulunda seçmeli Türkçe dersi - Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Tiflis 71. Devlet Okulunda seçmeli Türkçe dersleri vermeye başladıTİFLİS (AA) - Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'ın başkenti Tiflis 'te faaliyet gösteren 71. Devlet Okulunda seçmeli Türkçe dersi projesini uygulamaya başladı.
Projenin başlaması dolayısıyla okulda düzenlenen törende, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkçe kitaplar öğrencilere dağıtıldı.Öğretmenler ve yetkililerin katıldığı törenin ardından, öğrencilere ilk Türkçe dersi verildi.
Okul Müdürü Paata Çorgolaşvili, okulun tarihinde çok güzel bir dönemin başladığını belirterek, "Çünkü biz Türkçe dersleri vermeye başladık." dedi.
Türkiye'nin Gürcistan'ın komşusu ve stratejik ortağı olduğunu kaydeden Çorgolaşvili, Türkçe dersi projesi ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarına inandığını ifade etti.
Çorgolaşvili, bu dönem okulda 21 öğrencinin seçmeli Türkçe dersi alacağını söyledi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Özge Akbaş, 2013 yılından itibaren Tiflis Yunus Emre Enstitüsü tarafından da yürütülen “Tercihim Türkçe” projesiyle devlet okullarında öğrencilere seçmeli Türkçe dersi verdiklerini anlattı.Akbaş, "Türkçeyi seçmeli yabancı dil olarak öğretmekteyiz. Bu proje kapsamında Tiflis ’te bulunan 5 devlet okulunda, 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde 489 öğrenciyle derslerimizi yürütmekteyiz." dedi.

Strateji Yabancı Dil Ders Kitapları Başkent Öğrenciler 

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