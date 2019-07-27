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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Gürcistan'da Borçalı Türkleri, 'Elat Bayramını' Kutladı İzle

- Gürcistan'da Borçalı Türkleri, 'Elat Bayramını' Kutladı İzle

-Drone çekim

Yarış Çekim Festival Azınlıklar 

--Detay

( TİFLİS ) - (Özel) Gürcistan'da Borçalı Türkleri, 'Elat Bayramını' kutladı TİFLİS

- Gürcistan'da Borçalı Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Dmanisi kentinin Armutlu köyünde Elat Bayramı düzenlendi.
Gürcistan'da yaşayan Borçalı Türkleri, kültürlerini korumak ve kaynaşmayı pekiştirmek için festivaller düzenleyerek bir araya geliyor. Başkent Tiflis'ten, Kvemo-Kartli'den ve diğer bölgelerden yüzlerce kişi, Elat Bayramını katılmak için geçtiğimiz gün Dmanisi kentine akın etti. Kutlamalara Borçalı Türkleri kadar Gürcüler de alaka gösterdi. Bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerde, elat kültürüne ait çeşitli yarışlar yapıldı ve oyunlar oynandı. Kutlamalarda Gürcüler de kültürlerini tanıtmak için stant kurup sahne gösterileri düzenledi.
Elat Bayramı, Gürcistan'ın Armutlu yaylağında 2009’dan beri her yıl düzenleniyor. Bayramın adı 2016 yılında değiştirilerek “Dmanisoba” ismi verilip, Dmanisi kentinde yaşayan etnik azınlıkların birliğinin ve beraberliğinin pekişmesi amaçlanıyor.
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