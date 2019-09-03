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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Gürcistan’da Başbakan Adayı Gakharia karşıtı protesto

- Gürcistan’da Başbakan Adayı Gakharia karşıtı protesto

protetsolardan görüntüler

Protesto Bakanlık Başkent Parlamento Sonbahar 

-oturumdan görüntüler

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’nin istifa etmesi sonrası yerine İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın iktidar tarafından aday gösterilmesi protesto edildi. Gürcistan'da dün Başbakanlık görevinden istifa eden Mamuka Bakhtadze'nin yerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterildi. Gakharia’nın adaylığını uygun görmeyen vatandaşlar ve muhalif parti liderleri başkent Tiflis’te bulunan parlamento binası önünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.
20 Haziran’da Rus heyeti ile yaşanan krizden Gakharia’nın da suçlu olduğunu söyleyen vatandaşlar Gakharia’nın aday olmaması gerektiğini söyledi.

Gakharia’ya bir tepki de parlamentoda gerçekleşen sonbahar oturumda ‘Avrupalı Gürcistan’ partisinden geldi. Muhalefet partisi üyesi Elena Khoshtaria düdük çalarak oturumun başlamasına engel olmaya çalıştı. Dün istifasını açıklayan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze'nin yerine mevcut iktidar “Gürcü Hayali” partisi tarafından İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterilmişti.
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