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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Gürcistan’da Ara Seçimleri İktidar Kazandı

- Gürcistan’da Ara Seçimleri İktidar Kazandı

-Oyların sayılması

Belediye Başkanı Belediye Meclisi Milletvekili Seçimi Uluslararası Milletvekili 

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( TİFLİS ) - Gürcistan’da ara seçimleri iktidar kazandı TİFLİS

- Gürcistan’ın belirli şehirlerinde yapılan ara seçimlerin hepsini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı. Tiflis’in Mtatsminda ilçesinde yapılan milletvekili seçiminde yüzde 51 barajı geçilemediği için seçimin ikinci turu 13 Haziran'a bırakıldı. Gürcistan’da halk, 8 kentin belediye meclisi üyelerini, 5 kentin belediye başkanını ve başkent Tiflis’in Mtatsminda ilçesi milletvekilini seçmek üzere Pazar günü sandık başına gitti. Sayımların ardından açıklama yapan Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), seçimlerin yapıldığı tüm bölgelerde iktidar Gürcü Hayali Partisinin kazandığını duyurdu. Ancak başkent Tiflis’in Mtatsminda ilçesindeki milletvekili seçiminde hiçbir adayın yüzde 51’den fazla oy alamaması nedeniyle ikinci turun 13 Haziran’da yapılacağı duyuruldu. Seçimlerde en fazla dikkati çeken Türklerin yaşadığı Marneuli kenti ve eski First Lady Sandra Roelofs’un aday olduğu Zugdidi şehri oldu. Marneuli'de Gürcü Hayali Partisinin Türk adayı Zaur Darğallı oyların yüzde 78,68’ini alarak birinci olurken, Agil Mustafayev yüzde 11,49 ve Ahmet İmamkuliyev yüzde 7,54 oy aldı. Öte yandan Zugdidi kentinde Ulusal Birleşmiş Harekat Partisinden aday olan eski first lady Sandra Roelofs oyların yüzde 42,84’ini alarak, yüzde 54,18 oy alan rakibi Giorgi Şengelia'ya yenildi. Diğer şehirlerde de iktidar Gürcü Hayali Partisi seçimleri kazandı. Gürcistan'daki ara seçimleri, 402 bin 091 seçmenin kayıtlı olduğu 410 sandıkta yapıldı. Seçimlerin 6 bin 139 gözlemci, 7 uluslararası kuruluştan 47 temsilci ve bin 917 medya çalışanı tarafından izlendiği öğrenildi.
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