Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Gürcistan'a taş büyüklüğünde dolu yağdı

- Gürcistan'a taş büyüklüğünde dolu yağdı

-Dolu nedeniyle, araçların park etmesi

Doğal Afet Dolu Yağışı Gesi Sınır Kapısı Yağan 

--Dolunun zarar verdiği yerler
--Detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kentlerine akşam saatlerinde taş büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli ve Bolnisi kentlerine akşam saatlerinde taş büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Marneuli kentinden Azerbaycan sınır kapısına doğru giden yolcular dolu nedeniyle, araçlarını yol kenarına park etmek mecburiyetinde kaldı. Öte yandan, Marneuli ve Bolnisi kentlerinin Şulaveri, Daştepe, Fahralı ve İmir köylerine yağan dolu, otomobillere, evlerin çatılarını, mağazalara ve tarlalara ciddi hasar verdi. Akşam saatlerinde gerçekleşen doğal afet aynı zamanda, bazı yerlerde ağaçların devrilmesine ve elektrik direklerinin hasar görmesine yol açtı.
İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı