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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Gürbulak'ta 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - AĞRI İzle

Gürbulak'ta 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - AĞRI İzle

- Narkotik köpeğinin kaçak sigarayı bulması - Ele geçirilen sigaralarGürbulak'ta 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildiANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan yola çıkan ve Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan boş olarak Türkiye'ye giriş yapan bir tır, giriş ve gümrük tescil işlemleri tamamlandıktan sonra risk kriterleri çerçevesinde x - ray taramasına sevk edildi.Taramada tırın dorsesinin ön tarafıyla lastiklerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza personeli refakatinde hangara alınan tırda, çay - tütün dedektör köpeği Rambo eşliğinde yapılan aramada, dorsenin ön kısmında ve lastiklerin içinde gizlenmiş vaziyette 18 bin paket kaçak sigara bulundu.Tır şoförü G.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

İran Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

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