Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı

- Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan TIR parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğü'ne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtildi. Yaralılar, Sahra hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından operasyon başlatıldı.
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