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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı

Gürbulak sınır kapısında roketli saldırı

yaralı görüntüsü

Roketli Saldırı Hastane Sınır Kapısı Saldırı 

-Soylu tweet

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan TIR parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğü'ne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralıların olduğu belirtildi. Yaralılar, Sahra hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından operasyon başlatıldı.
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