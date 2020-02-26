Gürbulak Sınır Kapısı'nda araçlar dezenfekte ediliyor İzle



- Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, komşu ülke İran’da korona virüsün görülmesiyle birlikte Gürbulak Sınır Kapısı’nda yurt içine giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor.Komşu ülke İran’da korona virüsün ortaya çıkmasının ardından Türkiye, İran’a açılan sınır kapılarını kapattı. Ülkeye giriş çıkışların kontrollü olarak sağlanmasının yanı sıra sağlık ve güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısında dezenfekte işlemleri başlattı. Yurda giren çıkan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor. Araçlar dezenfekte işleminin ardından yurda giriş yapıyor.



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