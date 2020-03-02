Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı (3) - AĞRI
- Hastane önünden detaylar - Ambulansların gelişi Ağrı 'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı - Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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