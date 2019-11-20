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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gurbetçilerden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere anlamlı ziyaret

Gurbetçilerden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere anlamlı ziyaret

Grubeçilerin ellerinde bayrakla ailelerin yanına yürümesi

Hatıra Fotoğrafı Oturma Eylemi İsviçre Terör Örgütü Teröristler 

-Gürbetçilerin çadırda ailelere gül verip görüşmesi
-Ali Erkoç konuşması
-Canan Durla konuşması
-Ali Erkoç'ın Salih Gökçe'nin elini öpmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eder aileleri ziyaret etti. Aileler, kendilerine hediye edilen Türk bayrağını çadıra astı. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 78’inci gününe girdi. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup gurbetçi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Gurbetçiler, ailelerle tek tek görüşerek yanlarında oldukları mesajını verdi. İhlas Haber Ajansı

muhabirine grup adına açıklamada bulunan Ali Erkoç, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Diyarbakır annelerini ziyaret etmeye geldiklerini söyledi.

Erkoç, “Annelerin ve babaların evlatları için vermiş olduğumu direnişe destek veriyoruz. Artık ülkemizde ve güzel vatanımızda huzur bulması için bu etkinliğe katıldık. Bu direnişi destekliyoruz ve bu direnişe bütün millet olarak destek verilmesini öneriyorum. Bu bizim milli bir davamız, her şey Türkiye’nin güzel olması içindir” dedi.
“Bu memleketin her evladı bizimdir” Almanya’nın Köln şehrinden gelen Canan Durla da, “Annelerimizin sonuna kadar yanındayız ve bu direnişlerinin sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Biz onlara tamamen destek veriyoruz. Avrupa’dan geldik ve annelerimizin evlatları bizlerin evlatlarıdır. Bu memleketin evlatları hepsi bizimdir, hepsine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bütün herkesi, anneleri ve babaları teröristlere karşı ayaklanmalarını bekliyoruz. Burada bulunan annelerimize ve babalarımıza büyük destek gerekiyor burada, biz sonuna kadar bu direnişin arkasındayız. Onlar dik durdukça biz arkalarında olacağız ve hiçbir zaman onları bırakmayacağız” diye konuştu.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. (SI-YRT-
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