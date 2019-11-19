Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gurbetçilerden Diyarbakır annelerine destek Haberi

Gurbetçilerden Diyarbakır annelerine destek Haberi

- HDP önündeki ailelerin eylemleri - Avrupa'dan gelen gurbetçilerin ailelere destek ziyareti - Gurbetçilerin ailelerle görüşmesi ve karanfil vermesi - Ailelerin Türk bayrağı açması - Almanya'dan gelen Ali Erkoç ile röportaj - Baba Salih Gökçe'nin Avrupa ülkelerine tepkisi - Gurbetçilerin ailelerle fotoğraf çekinmesi - Fransa, Almanya Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen bir grup, annelere destek ziyaretinde bulundu - Almanya'dan gelen Ali Erkoç: - "Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini 78'inci günde devam ettiren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup, anneleri ziyaret etti, onlara kırmızı gül verdi. Türk bayrağının hediye edildiği ziyarette, duygusal anlar yaşandı.Aileler, Türk bayrağını eylem yaptıkları çadıra astı, Avrupa ülkelerine tepkilerini dile getirdi. - "Fahri Diyarbakır lı olmaya karar verdik"Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Ali Erkoç, grup adına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, annelerin başlatmış olduğu davayı anlatabilmek için geldiklerini söyledi.

Avrupa devletlerinin sınırlarını kaldırıp birleştiklerini, Türkiye'yi ise bölmeye çalıştıklarını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:"Bizim bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Çünkü Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile asil bir milletiz. Burada aramızda her milletten insan var. İçimizde gelenlerden Alevi ve Kürt olan vatandaşlarımız da var. Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Kafilece fahri Diyarbakır lı olmaya karar verdik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinden olursak olalım Diyarbakır lıyız. Diyarbakır 'ı fahri olarak her yerde savunacağız. (Annelerin başlattığı eylem) Bu davayı herkese anlatacağız. Belki dillerimiz farklı olabilir ama bizim her şeyimiz bir."

Kaçırılma Kırmızı Gül Oturma Eylemi Gurbetçi İsviçre 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
İsviçre Ve Belçika'da Yasİsviçre Ve Belçika'da Yas
İsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölüİsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölü
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı