Gurbetçilerden Diyarbakır annelerine destek Haberi
- HDP önündeki ailelerin eylemleri - Avrupa'dan gelen gurbetçilerin ailelere destek ziyareti - Gurbetçilerin ailelerle görüşmesi ve karanfil vermesi - Ailelerin Türk bayrağı açması - Almanya'dan gelen Ali Erkoç ile röportaj - Baba Salih Gökçe'nin Avrupa ülkelerine tepkisi - Gurbetçilerin ailelerle fotoğraf çekinmesi - Fransa, Almanya Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen bir grup, annelere destek ziyaretinde bulundu - Almanya'dan gelen Ali Erkoç: - "Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini 78'inci günde devam ettiren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup, anneleri ziyaret etti, onlara kırmızı gül verdi. Türk bayrağının hediye edildiği ziyarette, duygusal anlar yaşandı.Aileler, Türk bayrağını eylem yaptıkları çadıra astı, Avrupa ülkelerine tepkilerini dile getirdi. - "Fahri Diyarbakır lı olmaya karar verdik"Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Ali Erkoç, grup adına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, annelerin başlatmış olduğu davayı anlatabilmek için geldiklerini söyledi.
Avrupa devletlerinin sınırlarını kaldırıp birleştiklerini, Türkiye'yi ise bölmeye çalıştıklarını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:"Bizim bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Çünkü Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile asil bir milletiz. Burada aramızda her milletten insan var. İçimizde gelenlerden Alevi ve Kürt olan vatandaşlarımız da var. Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Kafilece fahri Diyarbakır lı olmaya karar verdik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinden olursak olalım Diyarbakır lıyız. Diyarbakır 'ı fahri olarak her yerde savunacağız. (Annelerin başlattığı eylem) Bu davayı herkese anlatacağız. Belki dillerimiz farklı olabilir ama bizim her şeyimiz bir."
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