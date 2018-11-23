Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gurbetçi vatandaş yurt dışına çıkması gerektiği için köpeklerine sahip arıyor Haberi

Gurbetçi vatandaş yurt dışına çıkması gerektiği için köpeklerine sahip arıyor Haberi

YAVRU KÖPEKLER

Sokak Köpeği Köpek Yurt Dışı Köpek Yavrusu Gurbetçi 

-CEMAL DURDU'NUN AÇIKLAMALARI

( SİNOP ) SİNOP

- Sinoplu gurbetçi vatandaş, evinin bahçesinde yavrulayan köpeklerine sahip arıyor. 5 Nisan 2018 tarihinde Sinop’a gelen ve kısa süre içinde yurt dışına çıkması gereken Cemal Erdal'ın sahip çıktığı sokak köpeği dün 10 yavru yaptı. Cemal Erdal, anne köpek ve 10 yavrusuna bakacak bir hayvanseveri arıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Erdal, “Ben yurt dışından, 5 Nisan'da Sinop’a geldim. Evimin karşısında Meslek Yüksek Okulu var. Bu köpek oradaki bekçilerin yanına gidip geliyordu. Küçük bir yavruydu. Bekçiler köpeğe ekmek veriyorlardı. Daha sonra ise ben de ekmek vermeye başladım. Bana alıştı. Ben de hayvana iyice baktım, büyüttüm. Burada anne oldu. Dün akşam doğum yaptı. 10 tane köpek yavrusu var. Köpekleri seviyorum ama nasıl yapacağım. Hanım olsa kızıyor. Hanımı görünce kaçıyordu. Beni görünce arabaya bile atlıyordu. Hayvan bana alıştı. Hayvanların sahibi insanlar. Hayvan sevgisi olmayan insanın, insan sevgisi olamaz. Bu köpekler kaldı buralarda. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunları bakacak birisine vermek istiyorum" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı