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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Güray Vural: 'Galatasaray maçında üç puan alabileceğimizi düşünüyorum' - GAZİANTEP İzle

Güray Vural: 'Galatasaray maçında üç puan alabileceğimizi düşünüyorum' - GAZİANTEP İzle

Güray Vural: "Galatasaray maçında üç puan alabileceğimizi düşünüyorum" - GAZİANTEP - Antremandan görüntüler - Güray Vural ile röportajGüray Vural: "Galatasaray maçında üç puan alabileceğimizi düşünüyorum" - Gaziantep FK oyuncusu Güray: - "Bir korkumuz yok çünkü puan olarak da iyi durumdayız ve yendiğimizde Galatasaray'ın üstüne çıkma durumumuz da var"GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin tecrübeli oyuncusu Güray Vural, sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında üç puan alabileceklerini söyledi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Güray Vural, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Ankaragücü karşılaşmasının çok kritik olduğunu anımsatarak, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maç nedeniyle Gaziantep 'e yorgun geleceğini anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Ayrıca büyük maçların motivasyonu, havası farklıdır. Takımımızın daha iyi motive olacağını düşünüyorum. Sahada iyi futbol sergiliyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle oynadığımız oyun, deplasmana göre içeride daha baskılı oluyor. Bir korkumuz yok çünkü puan olarak da iyi durumdayız ve yendiğimizde Galatasaray'ın üstüne çıkma durumumuz da var. Güzel bir maç olacağını ve 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Takımda her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Güray Vural, "Takım arkadaşlarımızla, hocamızla, taraftarımızla birlikteyiz, biriz. Lig zor bir lig, her maç çok zor bizim adımıza. Hedeflediğimiz 20 - 25 puanı bulduktan sonra zaten hedefimiz de değişecektir." ifadelerini kullandı.

Tarım Bulduk 

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