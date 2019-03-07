Güpegündüz pes dedirten olay...Evi talan ettiler

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gündüz vakti eve giren hırsızlar, odaları talan etti. Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Camii yakınlarında S.K.'ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı kırıp içeri daldı. Odalarda yatak, yorgan, eşya ne varsa talan eden hırsızlar, değerli eşya bulamayınca kaçarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine eve giden polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

