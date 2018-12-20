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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güpegündüz ev soydular...Hırsızlık anları kamerada İzle

Güpegündüz ev soydular...Hırsızlık anları kamerada İzle

Güvenlik kamerası

Televizyon Kamera Kaydı Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Hırsızların siteye girişi
-Çiftin evden çıkışı
-İlk hırsızın evden çıkışı
-İkinci hırsızın televizyonla evden çıkışı
-Apartmandan görüntü
-Daire içerisinden görüntü
-Ufuk Budunoğlu röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 2 kapüşonlu hırsız güpegündüz ev soydu. Olay, merkez Yenişehir İlçesinde bulunan Ömer Faruk Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kapüşonlu hırsız saat 16.30 sıralarında binaya giriş yaptı. Hırsızlar binanın 8 katındaki Ufuk ve Semra Budunoğlu çiftinin kapısını kırarak evdeki 25 bin TL değerindeki laptop, televizyon ve ziynet eşyalarını çalarak evden kaçtı. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, hırsızların rahat tavrı dikkatlerden kaçmadı. Parmak izi bırakmamak için kapıları ayaklarıyla açtıkları görünen hırsızlar kameraya yakalanmamak için kapüşonlarıyla yüzlerini kapattı. İlk hırsız 5 dakika önceden evden laptop ve ziynet eşyalarını çalıp çıkarken, ikinci hırsız ise televizyonu sırtına alıp binadan başkasıyla beraber çıkarken görüntülendi. Büyük bir çarşafla televizyonu sarıp otobüsle kaptıklarını belirten Ufuk Budunoğlu güvenlik kamera kaydındaki hırsızları tanıyanlar polise ihbar etmesini istedi. Budunoğlu, “Cumartesi akşamüzeri eşim işten geldi, eşimi aldım annemlere yemeğe gittik. Yemekten sonra balıklara yem vermeye geldim. Yukarı çıktığımda kapının açık olduğunu gördüm, direk polisi ve eşimi aradım. Bizi birinci kata asansördeyken çektiler 2 tane genç kapüşonluydu, birinin ise eli sarılıydı. Polislerle kamera kaydını izlerken aklımıza geldi bu durum. Fark etmedik hırsız olacaklar, bizim eve ya da başka bir daireye girecekler. Televizyon, laptop, eşimin Osmanlı tura seti, 4 tane yeşil altın kolyeler, alyansları tektaşı, bileklik, küpeler 25-30 bin Türk lirası değerinde. Bizde polislerin söylediği bizden çarşaf aldıkları, otobüste televizyonu çarşafa sarmışlar. Taksiye bile binmemişler, kamera kayıtlarında tanıyan varsa emniyet birimlerine çağrı yapsınlar, bugün bana yarın onlara” dedi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.
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