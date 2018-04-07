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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Güpegündüz caddede çırılçıplak gezdi Haberi

Güpegündüz caddede çırılçıplak gezdi Haberi

Şahsın caddede yürürken çekilen görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

Kamera Gesi Cep Telefonu 


- Samsun’da güpegündüz cadde ortasında çırılçıplak olarak gezen bir erkek şahıs, cep telefonu kameralarına yansıdı. Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi’nde, pes artık dedirten bir olay yaşandı. Gündüz vakti kimliği belirlenemeyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı tahmin edilen bir şahıs, çırılçıplak olarak caddede vatandaşların arasında dolaştı. Dakikalarca bu şekilde yürüyen şahıs, çevredeki vatandaşların da tepkisine neden oldu. O anlar otomobille seyir halinde olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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