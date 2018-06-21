Günübirlik evlere denetim - DENİZLİ Video

- Ekiplerin adreslere gelmesi - Apartların kontrol edilmesi, kişilerin sorgularının yapılmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimlerde 8 apart sahibine toplam 89 bin 244 lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenliğine yönelik, merkez Pamukkale ilçesinde günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen apart türü evlere eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.Apartlara yönelik 28 ekip ve 67 personelin katıldığı denetimlerde 8 apart kontrol edildi, 147'si yabancı uyruklu 274 kişinin Genel Bilgi Toplama sisteminden sorguları yapıldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı.Kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu ile ikamet ettiği il sınırları dışına izinsiz çıktığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu hakkında ise işlem yapıldı.Güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 8 apart sahibine toplam 89 bin 244 lira idari ceza uyguladı.