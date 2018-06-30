Günlerdir aranan minik Eylül’ün cansız bedenine ulaşıldı Video

-Eylül’ün cesedinin bulunduğu nokta

-Yusuf Yağlıkara ile röportaj

-Genel ve detay

-Eylül Yağlıkara'nın fotoğrafı



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da 22 Haziran’dan beridir kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesinde bulunan Uzunbeyli Mahallesinde 22 Haziran Cuma günü arkadaşlarıyla oyun oymak için dışarı çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan haber alamayan ailesi çocuklarını aramaya koyuldu. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum ilgili yerlere bildirildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, minik Eylül’ü bulabilmek için adeta seferber oldu. Olayla bizzat ilgilenen Ankara Valisi Ercan Topaca günlerce süren arama çalışmalarını yerinde takip etti. Elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, 7 gün süren arama çalışmaları neticesinde Eylül’ün cansız bedeni Uzunbeyli Mahallesi’nin yakınlarında bulunan bir tarladaki elektrik direğinin altında gömülü halde bulundu. Eylül’ün minik bedeninin bulunmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Topaca, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Topaca, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen U.K.’nin tutuklu bulunduğunu, sorgulamasının sürdüğünü, fakat henüz suçunu itiraf etmediğini söyledi.



Topaca, daha sonra Eylül’ün acılı ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Minin Eylül’ün akrabası Yusuf Yağlıkara, olayın neden yaşandığına anlam veremediklerini belirterek, “Eylül’ün babası benim amcamın oğlu olur. Olayın olduğu gün saat 12.00 gibi çocuğun kayıp olduğu anlaşılıyor. Köylülerle birlikte aramlar yapılıyor, jandarmaya haber veriliyor. Bir sonuç alınamadı. Daha sonra komşusu, yani bu olayın faili olduğu düşünülen kişiden şüphelendiler. Onun üzerine bu olay gelişti bu aşamaya geldi. Aralarında hiçbir husumet yoktu. Niye yaptı, amacı ne bilemiyoruz, biz de şu an şaşkınız. Halen bir anlam veremiyoruz” diye konuştu.

Eylül Yağlıkara, Bursa’da yaşayan ve tatil için memleketleri Polatlı’ya gelen İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğüydü.

