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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Günlerdir aranan maskeli hırsızlık zanlısı kamerada İzle

Günlerdir aranan maskeli hırsızlık zanlısı kamerada İzle

Güvenlik kamerası

( KARS )-Günlerdir aranan maskeli hırsızlık zanlısı polise yakalandı KARS

Hırsızlık Zanlısı Akalan Maskeli Hırsız Hırsız Polis Ekipleri 


- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde son bir haftadır 3 iş yerinde hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 iş yerinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri MOBESE kameralarını incelediğinde şüphelinin maskesi ve eldiven taktığını saptadı. Bu kişinin görüntüsüyle, hemen çalışmalar başladı.
Polis, düzenlenen operasyonla 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen A.K. yakalayarak gözaltına aldı. A.K.’nin suçta kullandığı kıyafet, maske ve eldiven üzerinde yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
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