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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Günlerdir aranan kayıp şahıs 12 metre derinliğindeki kuyuda bulundu İzle

Günlerdir aranan kayıp şahıs 12 metre derinliğindeki kuyuda bulundu İzle

Kılınç’ın ambulansa alınması

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kılınç’ın kuyudan fotoğrafları
-Genel ve detay fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de günlerdir kayıp olan bir şahıs 12 metre derinliğindeki kuyuda bulundu. Kuyuya düştüğü belirlenen şahıs belediye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, 29 Ocak Perşembe günü Ali Kılınç isimli şahıs evden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Kılınç’ın ailesi polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri, Kılınç’ı bulmak için Bahçeköy ormanında çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları sırasında ekipler bir kuyudan ses geldiğini duydu. Hemen inceleme başlatan ekipler Kılınç’ın 12 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü belirledi. Ekipler kuyuya düşen Kılınç’ı çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Kılınç 12 metrelik kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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