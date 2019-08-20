Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Günlerdir Akdeniz’de bekleyen sığınmacılar son çare denize atladı

- Günlerdir Akdeniz’de bekleyen sığınmacılar son çare denize atladı

Sığınmacıların denize atlaması

Yardım Gemisi Sığınmacılar Sahil Güvenlik İnsani Yardım Yardım Talebi 

-Sığınmacıların kurtarılması
-Detay

( ROMA ) ROMA

- İtalya’nın Lampedusa Adası açığında 19 gündür bekleyen Open Arms yardım gemisinde bulunan sığınmacılar son çare olarak denize atladı. Lampedusa Adası’na doğru yüzmeye çalışan sığınmacıları sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Libya’dan kurtardığı 107 sığınmacı 19 gündür açık denizde bekleyişe devam eden Open Arms insani yardım gemisinde bulunan sığınmacılar, bekleyişe daha fazla dayanamadı. Open Arms gemisinin mürettebatı, sığınmacıları kontrol edemedikleri için yardım talebinde bulundu. Perşembe gününden bugüne İtalya'nın Lampedusa Adası'nın 800 metre açığında içerisindeki 98 sığınmacı ile bekleyen İspanyol yardım gemisindeki göçmenler son çare olarak denize atladı. Can yelekleri ile denize atlayan ve Lempedusa limanına doğru yüzmeye çalışan sığınmacılara sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı